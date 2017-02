Viggo Mortensen: Kald bare min oscarnominering dansk

Selv om "Captain Fantastic" er amerikansk, har Viggo Mortensen det fint med at dryppe sin Oscar-ære på Danmark.

I kortfilmskategorien dyster Aske Bang med "Silent Nights", for bedste ikke-engelsksprogede film kan Martin Zandvliet vinde med "Under Sandet", og så er der lige Viggo Mortensen, der kan nappe en statuette for bedste mandlige hovedrolle i "Captain Fantastic".

Når der natten til mandag dansk tid bliver uddelt oscarstatuetter i Hollywood, er der tre kategorier, der er ekstra interessante for danskerne.

For selv om filmen er amerikansk, foregår på engelsk og ikke har så meget som en rød dansk reje i finansieringen, så kalder Viggo Mortensen gerne sin oscarnominering for dansk.

- Jo, det er godt nok, det synes min familie i Danmark jo også, at det er. De er meget stolte, fortæller Viggo Mortensen, der har en amerikansk mor og dansk far, til Ritzau.

- Det er godt at være blandt de tre, der blev nomineret, siger han med henvisning til de to danske film, der også kæmper om oscarære.

Viggo Mortensen var i 2008 nomineret for sin rolle i filmen "Eastern Promises", men vandt ikke statuetten. Denne gang sætter han heller ikke sine odds for at vinde særlig højt, og oscarræset bringer ham langt fra ud af fatning.

- Jeg tager det med ro. Jeg er underdog ligesom sidste gang. Det er jeg vant til. Jeg bliver ikke så nervøs, det er mest, når jeg skal tale med journalister, siger den populære skuespiller med et smil.

Han havde dog ikke regnet med, at rollen i "Captain Fantastic" ville kaste en oscarnominering af sig. Det kræver nemlig meget arbejde og promovering at få filmen så bredt ud, at den vækker den opmærksomhed, der er nødvendig.

- Jeg vidste godt, at de (distributionsselskabet, red.) ikke havde så mange penge til at promovere filmen. Så det er overraskende, at vi er med her alligevel, siger Viggo Mortensen.

- Hvis vi havde haft flere penge, havde vi måske kunne promovere så meget, at vi kunne have fået flere nomineringer. Man ved jo ikke, om vi kunne have fået en nominering til bedste manuskript eller måske endda bedste film eller instruktør, siger Viggo Mortensen.

- Men jeg er glad for min nominering. Jeg synes, at jeg repræsenterer filmen og Matt Ross' (instruktør,red.) arbejde og alle de andre, der var med, siger han.

Skal han sætte sine penge på, hvem af de danske nominerede der har størst chance for at løbe med en oscarstatuette, falder valget på den kun 28-årige Aske Bang og "Silent Nights".

- De er nok underdogs, men jeg tænker, at kortfilmen måske godt kan vinde, siger Viggo Mortensen.