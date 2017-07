Vidne om udlevering af tyrker: Tortur i fængsler er udbredt

Nu vil de danske myndigheder sende ham tilbage til Tyrkiet, selv om de tyrkiske fængsler får kritik for at være ekstremt barske.

Dogan er blandt andet dømt for politisk aktivitet og forsøg på at omstyrte samfundet.

Domstolen i Tyrkiet mente, at Dogan var en del af den ekstremt venstreorienterede organisation Tikko, som Tyrkiet anser for at være en terrororganisation.

Rigsadvokaten herhjemme har besluttet at lade Musa Dogan udlevere fra Danmark til afsoning i Tyrkiet. Foreløbig har Dogans advokat, Erbil Kaya, bremset udleveringen ved at indbringe sagen for Retten i Nykøbing Falster.

Her er journalist og Tyrkiet-analytiker Deniz Serinci fredag indkaldt som sagkyndigt vidne. Han skal blandt andet beskrive fængselsforholdene i Tyrkiet.

- Ifølge rapporter fra Amnesty er der blevet rapporteret tilfælde af voldtægt, og tortur er ifølge Amnesty også udbredt i fængslerne i Tyrkiet, siger vidnet.

Han fortæller om en bestemt celletype - celletype F, hvor fangerne er fuldstændig isoleret fra omverdenen.

- Medlemmer af Tikko ville typisk ryge i en F-celle, tilføjer han.

Dogan er ifølge sin advokat blevet udsat for tortur, da han sad i et tyrkisk fængsel.

Og det mener Erbil Kaya, at han kan risikere igen, hvis han sendes tilbage.

Inden Musa Dogan kom til Danmark, har han opholdt sig i Polen og Sverige. Både svenske og polske myndigheder afviste at udlevere den 45-årige mand.

Erbil Kaya læser et dokument op fra Amnesty International i Polen i forbindelse med sagens behandling i 2012:

- Amnesty International vurderer, at der er alvorlig risiko for, at de indsattes rettigheder bliver overtrådt, og at de udsættes for grusom og umenneskelig behandling, lyder det.

Rigsadvokatens beslutning er dog truffet blandt andet med henvisning til, at "Tyrkiet har oplyst, at Musa Dogan ikke vil blive underlagt tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling".