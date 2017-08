Vidne om psykisk syg: Hun ville ud af forhold til psykiater

Her er en 51-årig psykiater under anklage. Igennem 12 år frem til 2016 skal han ifølge et anklageskrift have udnyttet kvindens sindssyge til at opnå sex.

Tidligere er psykiateren blevet dømt for sexovergreb på patienter i både Danmark og Norge.

Det var kvindens praktiserende læge, der i 2015 meldte den 51-årige til politiet.

- Stort set hver gang hun har været indlagt, snakkede hun om tiltalte som udløsende faktor til egne selvmordsforsøg. Især når hun skærer i sig selv eller tager piller, fortæller kvindens læge i retten.

Den psykisk syge kvinde har været patient hos lægen siden 2014, hvor hun hver måned modtog indsprøjtninger for diagnosen paranoid skizofreni.

Først året efter betroede hun sig til en sygeplejerske og siden til lægen selv.

- Hun sagde til mig: Det, jeg allermest ønsker mig, er, at det her ophører.

- Siden det har ophørt, har der ikke været en eneste psykiatrisk indlæggelse, fortæller hendes læge tydeligt oprørt i retten.

Ifølge et andet vidne, der arbejder som sosu-assistent ved det bosted, hvor kvinden bor, har kvinden haft svært ved at sige fra over for den 51-årige.

- Hun (kvinden red.) fortæller, at hun har haft sex med ham, og hun fortæller, at hun aldrig synes, det var rart.

- Hun fortæller om det som overgreb, og at hun har det rigtigt dårligt, lyder det fra vidnet i retten.

Anklager Peter Rask spørger sosu-assistenten, om hun vurderer, at den forurettede er i stand til at sige nej.

- Hun har meget svært ved at sige fra overfor andre personer. Og hun er bange for, hvad han kan finde på, hvis hun siger for kraftigt fra, svarer assistenten, der har kendt kvinden i to år.

Den tiltalte psykiater deltog i behandling af kvinden fra 1997 til 2004, inden de indledte den seksuelle relation.

Han afviser ikke at have haft et seksuelt forhold til hende, men ifølge ham var der tale om et kærlighedsforhold.

Mandens forsvarer bestrider, at kvinden kan kendetegnes som psykisk syg i en juridisk forstand, og afviser, at der har været tale om udnyttelse af hendes sindstilstand.

Retten ventes at afsige dom i sagen torsdag.