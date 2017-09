Vidne om hjemmerøveri: Han truede med at stikke mine øjne ud

- Han prikker til mig med kniven i brystkassen, så jeg kan mærke det igennem min morgenkåbe, og han truer med at stikke øjnene ud på mig, hvis jeg ikke gjorde, som han sagde, fortæller familiefaren i retten på Frederiksberg.

Her står en ung marokkansk mand tirsdag tiltalt for det grove hjemmerøveri. Han nægter sig skyldig.

Det var kvinden, der først opdagede, at en ubuden gæst var trængt ind i deres hjem. Hun lå og sov på sofaen i hjemmets stue, da en mand brød ind gennem deres køkkenvindue, lyder det i retten.

- Han fortæller, at han egentlig ikke er en røver, men at han skal have de her penge til sin mor, som er syg. Han virker oprevet og rigtig aggressiv, forklarer kvinden.

Hvad der startede som et hjemmerøveri udviklede sig ifølge anklagemyndigheden til en to en halv times skrækindjagende frihedsberøvelse.

Manden blev bundet fast til en stol med gaffatape og ledninger, og børnene blev låst inde på deres værelse ved hjælp af en væltet bogreol.

I mellemtiden skulle kvinden med kniven for struben hjælpe røveren med at endevende hjemmet for kontanter, forklarer kvinden i retten.

Flere gange skal den unge røver ifølge kvinden have tjekket til hendes fastbundne mand.

I retten fortæller manden, at røveren på engelsk sagde til ham: "Jeg har venner, og vi vil komme tilbage og slå dig ihjel, hvis du går til politiet".

Klokken lidt i syv om morgenen lykkedes det dog manden at tilkalde politiet, mens hans kone var sammen med røveren ude for at hæve 4000 kroner, forklarer han.

Derudover kom den tiltalte ifølge anklageskriftet afsted med blandt andet elektronik og smykker til en værdi af 15.000 kroner.

- Det er en underlig og surrealistisk oplevelse, som præger en. Lige efter det, havde jeg det rigtig svært ved at få det hele til at hænge sammen, siger kvinden om hændelsen.

Anklagemyndigheden kræver udvisning for bestandig, mens familiens bistandsadvokat, Helle Hald, kræver en erstatning på 10.000 kroner per familiemedlem.

Der ventes dom i sagen fredag.