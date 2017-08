Vidne i sag om politivold: Enhver kunne se at der var vold

Den tiltalte nægter at have slået den forurettede to gange i ansigtet, som anklagen ellers går på.

Det er onsdag en strid om ord i Københavns Byret, hvor en 37-årig nu tidligere politibetjent er tiltalt for vold i forbindelse med en anholdelsesaktion på Christiania i juni 2015.

To vidner, der også blev anholdt i aktionen, forklarer onsdag i retten, at de så indikationer på vold.

- Jeg ligger på jorden, fordi jeg er iført håndjern. Jeg ser, at der er tumult. Enhver idiot kan se, at der forgår et eller andet voldeligt.

- Der bliver råbt og skreget, og især ofret skriger som en stukket gris. Han beklager sig i hvert fald, siger et af vidnerne.

Vidnet tilføjer, at han kan høre klaske-lyde, og han forklarer, at han ikke kan se, hvem der udøver volden.

Det andet vidne fortæller om forurettede, at han er "sikker på, at han fik to stykker".

Det var 26. juni 2015, at Taskforce Pusherstreet var til stede på Christiania for at observere hashsalget. Undervejs fik politiet øje på det åbenlyse salg, og man skred derfor til anholdelser. I alt seks personer blev anholdt.

Den tiltalte er ikke længere ansat ved politiet, efter at han selv valgte at søge væk.

Tidligere onsdag har den tiltaltes tidligere kolleger også vidnet i retten. De fortæller, at de ikke så eller hørte tegn på, at den tiltalte skulle have været voldelig i forbindelse med anholdelsen.

Det var først på politistationen, at politiet blev opmærksom på, at den anholdte havde skader i ansigtet.

Den forurettede, der i en særskilt sag blev dømt for at have solgt hash, skal vidne torsdag.

Dommen ventes også torsdag.