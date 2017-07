Vidne i retssag tvunget til at få taget nøgenbilleder

23. februar i år blev et vidne i en sag om et flaskekast mod en politibetjent i Horsens udsat for både trusler og blufærdighedskrænkelse.

- De tvang ham til at tage sit tøj af, hvorefter de optog nøgenbilleder af ham, siger anklagerfuldmægtig Susan Lindgaard Nielsen.

- De truede med, at de ville slå ham, og at de ville komme efter vidnet og hans familie, ligesom de truede med at videregive billederne, hvis han afgav yderligere forklaring til politiet eller i retten, lyder det videre.

Den 21-årige blev idømt ni måneders ubetinget fængsel, og han blev udvist betinget af Danmark. Han blev også dømt for at have stukket en person i låret med en kniv en måned efter vidnetruslerne.

Den 23-årige blev idømt fem måneders ubetinget fængsel og udvist ubetinget med indrejseforbud i seks år. Retten lagde vægt på, at han ikke har familie i Danmark, og at al hans familie bor i Syrien.

Ifølge dommeren bar episoden præg af en vis planlægning i forbindelse med at få vidnet til at komme til stedet.

Desuden forløb truslerne og krænkelserne over flere minutter og indebar en høj grad af frygt hos og ydmygelse af offeret.

Offeret blev udsat for truslerne, fordi han skulle vidne i retten om, hvad han havde set på Mælketorvet i Horsens i december sidste år, hvor en politibetjent fik kastet en flaske i hovedet.

Betjenten måtte efterfølgende syes med 24 sting i ansigtet.

En 19-årig mand blev i forrige uge dømt for at have kastet flasken. Han blev idømt otte måneders fængsel og udvisning af Danmark med et indrejseforbud på seks år.