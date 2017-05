Vidne i medicinsag: Korrekt dosis kunne have reddet Birthe

Sagen handler om fejlmedicinering af Birthe Gerdes, som døde i februar sidste år på Bornholms Hospital. Efter alt at dømme fik hun i en periode syvdobbelt dosis af gigtpræparatet Methotrexat.

Anklagemyndigheden vil gøre de fire ansatte ansvarlige for fejlmedicineringen, og de er alle er anklaget for at have overtrådt autorisationsloven.

En af sosu-assistenterne anklages for at have lavet en fejlregistrering i systemet FMK - en forkortelse for Fælles Medicinkort.

I Birthe Gerdes' tilfælde skulle hun have haft fire piller hver mandag. Men hjemmeplejens optegnelser var lavet på en måde, så det kunne misforstås, og at hun i stedet skulle have fire tabletter om dagen.

I Birthe Gerdes obduktionsrapport fremgår det blandt andet, at hun havde en mulig dobbeltsidet lungebetændelse, nedsat immunforsvar, og der var tegn på, at hendes hjerte ikke havde pumpet så godt, som det burde.

En overlæge fra Retspatologisk Afdeling fra Retsmedicinsk Institut på Københavns Universitet, som har udfærdiget obduktionsrapporten, vidner mandag i sagen.

Han bliver spurgt af anklager Emilie Sommer, om man ville have set de samme resultater i rapporten, hvis Birthe Gerdes havde fået den korrekte dosis medicin.

- Det er en lav, almindelig behandlingsdosis, og vi ville ikke forvente at se det samme, siger vidnet.

Han forklarer yderligere, at på grund af medicinforgiftningen var den 80-årige mere modtagelig for infektioner som lungebetændelse og i dårligere stand til selv at bekæmpe dem.

Ud over overlægen er fire andre vidner indkaldt til retten mandag.

Alle fire ansatte nægter sig skyldige.