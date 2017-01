Send til din ven. X Artiklen: Vidne anmeldte politifolk: Politiet slår ung mand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vidne anmeldte politifolk: Politiet slår ung mand

Det er et vidne, der har anmeldt to politifolk for vold mod ung mand. De to betjente nægter sig skyldige.

Danmark - 31. januar 2017 kl. 11:20 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To politifolk er anklaget for at have udøvet vold under en anholdelse af en dengang 16-årig dreng i sommer på Lolland. De to mænd på henholdsvis 39 og 40 år nægter sig begge skyldige. De sidder tirsdag på anklagebænken i Retten i Nykøbing Falster, hvor der er mødt en håndfuld tilhørere op.

Det var ikke drengen, der anmeldte episoden. Men derimod et vidne, fortæller anklager Nana La Cour under sin forelæggelse af sagen. Anklageren afspiller i retten vidnets samtale med politiets servicecenter. - Jeg kunne godt tænke mig at indgive en anmeldelse om et overfald eller hvad det er, når det er politiet, der tæver en ung mand, lyder det på optagelsen. Den kvindelige anmelder var på arbejde i en Silvan, hvorfra hun så episoden udspille sig. Hun siger på optagelsen, at hun hørte drengen sige: "Av, hold op med at slå mig, hvorfor slår du mig?". Hændelsen skete 10. juni sidste år, hvor drengen kørte i sin mors bil. Et vidne alarmerede politiet, da personen mente, at bilen kørte usikkert. Politiet fandt frem til den hvide bil, men da drengen ikke ville stoppe, satte politiet en jagt ind. Jagten stoppede, da drengen kørte ind i en lygtepæl ved en Silvan. Det er herefter, at den påståede vold skal have fundet sted. De to politifolk sparkede og slog ifølge anklagemyndigheden den 16-årige, da han lå på jorden. Handlingerne var dog forskellige, fremgår det af anklageskriftet. Den ene betjent skal flere gange have sparket drengen på låret og givet ham flere knytnæveslag i ansigtet, mens den anden beskyldes for et slag mod drengens hoved med flad hånd. Da drengen var lagt i håndjern og placeret i patruljevognen, fortsatte volden, påstår anklagemyndigheden. Den mest aktive betjent skal igen have slået flere gange med knyttet næve. Derimod bestod den andens rolle i at lade volden passere, hævdes det. De to mænd er tiltalt efter paragraf 244, der er såkaldt simpel vold. Der er afsat tre dage til retssagen.