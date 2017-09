Vidne: Drabstiltalt søgte efter politidrab på nettet

Det oplyste en it-chef, der onsdag var indkaldt som vidne i retssagen, hvor den 27-årige mand er tiltalt for at have dræbt politiassistent Jesper Jul.

Den tiltalte har ifølge it-chefen blandt andet søgt på "cop killer", "skudepisoder" og set flere film om livet bag fængselsmure.

Det er især dokumentarserien FBI Files, der vakte den tiltaltes interesse i den undersøgte periode mellem 30. december 2015 og frem til dagen inden nedskydningen af Jesper Jul 6. december sidste år.

Her springer afsnittet "Caliber 22 killer" i øjnene. Det omhandler drab med en lignende pistol, som den tiltalte skød Jesper Jul med.

Dagen inden nedskydningen stjal den 27-årige gerningsvåbnet - en kaliber 22-pistol af typen Hammerli 2085 - fra Rødovre Skytteforening.

Et kendt dødbringende våben. Det slår flere vidner og en våbenteknisk undersøgelse af pistolen, der onsdag blev gennemgået i retten, fast. Anklagemyndigheden valgte her at vise gerningsvåbnet frem.

Et vidne fra Københavns Vestegns Politis våbentekniske afdeling kalder pistolen for "livsfarlig", mens en indkaldt retsmediciner forklarer, at våbnet er kendt fra andre drabssager.

Hermed mener anklagemyndigheden at kunne bevise, at den tiltalte ikke kunne have været i tvivl om, at nedskydningen kunne forårsage dødsfald.

I retten kom det ligeledes frem, at afstanden mellem gerningsmanden og Jesper Jul var på omkring 5,7 meter.

Det resulterede i, at projektilet fra kaliber 22-pistolen havde en anslagshastighed på op til 80 meter i sekundet.

Afstanden blev vurderet ved hjælp af politiets rekonstruktion af nedskydningen ud fra videoovervågning og vidneforklaring fra en politibetjent.

Politibetjenten overværede nedskydningen fra en afstand på omkring 30 meter.

- Han stiller sig tæt og løfter en pistol, som han retter mod Jespers hoved. Der lyder et meget lille brag. Jesper falder sammen med det samme, forklarede betjenten i retten tirsdag.

Han kalder det for en "målrettet, " direkte" og "bevidst" handling, hvor den tiltalte ikke tøvede.

Der forventes dom i sagen tirsdag 19. september.