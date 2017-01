Hediga Morads Mastercard havnede i Tyrkiet to måneder efter, hun forsvandt. Politiet formoder, hun er dræbt.

Vidne: Drabstiltalt bad mig sende hævekort til Tyrkiet

Hediga Morads Mastercard havnede i Tyrkiet to måneder efter, hun forsvandt. Politiet formoder, hun er dræbt.

En syrisk mand, der kendte Hediga Morads drabstiltalte eksmand, blev bedt om at sende hendes Mastercard til Tyrkiet, efter hun forsvandt i oktober 2015.

Vennen forklarer, at han sammen med eksmanden kørte Hediga Morads Mastercard til Kiel i Tyskland. Her afleverede de kortet til eksmandens søstre.

Ifølge vennen fortalte eksmanden, at Hediga Morad var taget tilbage til Syrien, men han ville ikke spørge mere ind til det, fortæller han.

- Jeg fik at vide, at jeg skulle sende kortet til Tyrkiet til en ven. Her ville der komme nogen og modtage det, siger vidnet i retten.

I Tyrkiet modtog en af vidnets venner hævekortet. Da ingen kom og hentede kortet, bad vidnet vennen om selv at hæve på det. Det forsøgte han i december 2015 i Istanbul, men det mislykkedes.

På det tidspunkt var den drabstiltalte eksmand varetægtsfængslet. Han anklages for at have slået Hediga Morad ihjel.

Hun har været væk, siden hun 9. oktober 2015 tog toget fra Vejle til Vordingborg for at aflevere sine to børn hos eksmanden.

I retten har eksmanden dog nægtet sig skyldig og forklaret, at Hediga Morad muligvis er i Syrien.

Vennen, der også er syrer, kom til Danmark i sommeren 2016, og da han ankom, hjalp den drabstiltalte mand ham med at finde sig til rette.

- Det var en person, som havde hjulpet mig, og jeg gengældte den hjælp, siger han.

Han forklarer, at han ikke ville spørge ind til, hvorfor kortet skulle til Tyrkiet. Men han fortæller, at eksmanden fortalte, at han skulle sende det til en ven i Tyrkiet - helst en, som boede i nærheden af Syrien.

Hvorfor det skulle tæt på Syrien, kan han dog ikke forklare.

- Det har jeg ikke nogen idé om. Det var nok fordi, at ekskonen skulle have det i Syrien.

- Men jeg har ikke nogen idé om, hvorvidt hun er i Syrien eller ej, siger vennen.