Demonstranter med dette flag skulle holdes usynlige for den kinesiske præsident Hu Jintao under et besøg i 2012. Det stod i politiets såkaldte operationsbefaling - men dukkede først op i september 2015 (arkivfoto).

Video-klip om Tibetsagen blev glemt i Justitsministeriet

Hun opdagede sagen, da hun ryddede op i sin mailboks. Den var modtaget i april 2014. Men først i februar 2015 skete der noget.

På det tidspunkt var der rejst mange spørgsmål om Københavns Politis indgreb mod borgere med tibetanske flag.

Ministeriet besluttede at bede Københavns Politi om at se på de 19 videoklip, som Støttekomiteen for Tibet havde fremsendt. De varede i alt i cirka en time, oplyser komiteens formand, Anders Højmark, fredag.

Imidlertid tog politiet ikke materialet alvorligt. "Der er vel grænser for, hvor mange mandetimer vi skal bruge," skrev politidirektør Thorkild Fogde til sin underordnede.

Også når det gjaldt andre former for dokumentation, forholdt Københavns Politi sig passiv.

Justitsministeriet mente, at politiet burde bruge de nødvendige ressourcer på at gennemlytte radiokommunikationen - "således at vi på et fuldt oplyst grundlag kan forsikre FT om, at der ikke fra "højeste sted" er givet ulovlige ordrer om at beslaglægge flag mv.", noterede en kontorchef i oktober 2014. FT står for Folketinget.

Ønsket mødte modstand. Der gik adskillige måneder, før politiets ledelse tog høretelefonerne på. Det skete kun, fordi Østre Landsret under en sag anlagt af seks borgere havde pålagt politiet at fremlægge cirka fire timers lydoptagelser.

Lytningen foregik i sommeren 2015. "Tag flaget fra dem, kom!", hørte en chefkonsulent i Københavns Politi blandt andet.

Politidirektøren tog personligt affære, da landsretten i en dom 22. september mere end antydede, at politiet kunne have krænket borgernes ytringsfrihed og forsamlingsfrihed, har afhøringer i kommissionen vist.

Fogde lagde alle sagens papirer i en mulepose og tog dem med hjem på weekend. Han konstaterede, at noget var helt galt. Kort efter blev den skriftlige ordre om indgreb opdaget.