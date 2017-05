Videnskabsjournalisten Lone Frank bliver årets publicist

Den 50-årige Lone Frank er forfatter til flere bøger og har desuden en ph.d. i neurobiologi. Siden 1998 har hun skrevet videnskabsstof for Weekendavisen.

- Hun er insisterende som få, utålmodig og skånselsløs i sin kamp, ja nærmest drift, for at få den eksakte viden til at spille en rolle for os og vores samfund, lyder det i begrundelsen.

- Hvad enten det handler om almen videnskab eller, især, når det handler om den del af videnskaben, der kan gøre os klogere på den mest underfundige og uforudsigelige af alle skabninger: os selv.

For første gang uddelte Den Danske Publicistklub også en ærestitel. Den gik til Lise Nørgaard.

Hun har i løbet af sin karriere både kunnet kalde sig korrespondent og brevkasseredaktør, men er for de fleste formentlig mest kendt som manuskriptforfatter til tv-serien Matador.

Ud over hovedprisen og æresprisen gives tre andre priser, som hver får 10.000 kroner.

Den Lille Publicistpris går i år til Berlingske Gravegruppe, som bliver kaldt "et fyrtårn for god journalistik. Medieprisen, som tildeles et medie, der insisterer på at forny og udvikle publicisme, går til Radio24syv.

Endelig bliver journalist på Information Morten Frich hædret med Fortællerprisen for serien "Vejen til en dom". I serien dækkede han retssagen mod de fire venner til Omar El-Hussein, der i februar 2015 skød og dræbte to personer i København.

Sidste år var det nyhedsmagasinet Mandag Morgens stifter, Erik Rasmussen, der vandt Den Store Publicistpris.