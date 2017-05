Vibeke Windeløv stopper et år før planlagt på Betty Nansen

Vibeke Windeløv har besluttet at stoppe som direktør for Betty Nansen Teatret næste sommer. Det oplyser teatrets bestyrelse.

Men arbejdslivet på teatret fylder, og Vibeke Windeløv ønsker nu et liv uden så meget arbejde.

- Det har været givende og udfordrende, og jeg må takke hele teatermiljøet for, at de tog så godt i mod mig og ikke mindst Betty Nansen Teatrets hårdtarbejdende og inspirerende medarbejdere, siger Vibeke Windeløv i en skriftlig kommentar.

- Men teaterarbejde fylder. Det er fra tidlig morgen til sen aften, og jeg bliver nu 67 år og vil gerne have et liv, som ikke kun er et arbejdsliv.

- Vi er lige gået ud af en sæson, hvor vi har fået ros af anmelderne såvel som publikum, og jeg synes derfor godt, at jeg kan tillade mig at trække mig tilbage i slutningen af næste sæson.

- Jeg har derfor bedt Betty Nansens bestyrelse om, at min kontrakt stopper et år tidligere end aftalt, nemlig den 30. juni 2018, siger hun.

Før hun kom til de skrå brædder på teatret, var det i filmens verden, Vibeke Windeløv slog sine folder.

Gennem 12 år var hun således sparringspartner og producer på Lars von Triers mest succesfulde film - et parløb, der kulminerede med De Gyldne Palmer i Cannes i 2000 for "Dancer in the Dark".

Bestyrelsesformand på Betty Nansen Teatret Erik Jacobsen siger, at bestyrelsen beklager Windeløvs beslutning om at stoppe før tid.

- Vi er netop ved at afslutte en fin sæson med fremragende skuespil og en masse forskellige andre spændende aktiviteter i vores to huse. Det er ikke mindst hendes fortjeneste, og vi havde gerne set, hun fortsatte arbejdet, siger han.

Teatret går nu i gang med at finde en afløser.

Stillingens vil straks blive slået op, så en ny direktør snarest muligt kan gå i gang med at planlægge repertoiret for sæsonen 2018/2019, oplyser Erik Jacobsen.

Vibeke Windeløv fortsætter sit virke som teaterdirektør frem til sommeren 2018.