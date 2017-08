Vi sparer os til dårlig faglighed, mener forkvinde

Underviserne oplever et faldende fagligt niveau blandt nye studerende, og det kan skyldes nedskæringer og forkerte optagelsessystemer på uddannelserne.

Udtalelsen kommer, efter at Magisterbladet ifølge Berlingske har lavet en undersøgelse, hvor universitetsforskere og -undervisere vurderer det faglige niveau blandt nye studerende.

Ifølge undersøgelsen, hvor 779 svarede, mener 62 procent, at et øget optag af studerende har ført til, at en gruppe studerende ikke har det nødvendige faglige niveau.

Sana Mahin Doost mener ikke, at det kan konkluderes ud fra undersøgelsen, fordi kun 21 procent af de adspurgte har svaret.

Den kan derfor risikere at være misvisende, mener hun.

Selv om Sana Mahin Doost ikke giver sin fulde opbakning til undersøgelsen, mener hun, at undervisernes indtryk af et faldende fagligt niveau kan være rigtigt.

- Der er systematisk blevet skåret ned på vores uddannelser over flere år, og det rammer selvfølgelig kvaliteten rigtig hårdt, siger hun.

Det er især, når de studerende går fra at have mange undervisningstimer i gymnasiet til meget få på universiteterne, at nye studerende kan blive tabt.

De er simpelthen ikke vant til så meget selvstudium, mener hun.

- Hvis der skæres på timerne, så man skal sidde dagen lang i en læsesal, så vil man alt andet lige blive udfordret som studerende. Ikke mindst hvis man kommer fra et hjem, hvor der er ikke er akademiske traditioner, siger hun.

Ifølge Sana Mahin Doost siger karaktersystemet ikke noget om den studerendes faglighed. Man bør derfor kigge på optagelsessystemerne for at få kvalificerede studerende.

- Det er vigtigt, at vi begynder at snakke om, hvordan vi laver nogle optagelsesformer, der afspejler fagligheden. Vi skal vurdere den studerende både på faglighed og motivation, siger hun.