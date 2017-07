Vi har mistet evnen til at holde ferie og koble helt af

Over en million erhvervsaktive er enten tilgængelige døgnet rundt eller tjekker dagligt arbejdsrelaterede sms'er og mail i sommerferien. Det viser en befolkningsundersøgelse fra Ingeniørforeningen.

- Man har brug for tre uger i træk til at få koblet ordentlig af. Ellers risikerer man at brænde ud og gå ned med stress, siger Juliane Marie Neiiendam, formand for Ansattes Råd i Ingeniørforeningen.

Undersøgelsen viser også, at 15 procent er konstant tilgængelige for deres arbejde i sommerferien. Det er dobbelt så mange som for et år siden. Yderligere 26 procent holder øje med arbejdet dagligt og 34 procent af og til i ferien.

- Man bliver konfronteret med problemer, der skal løses derhjemme eller efter ferien, og så ligger dit arbejde og spøger i baghovedet hele tiden, siger hun.

Bjarne Toftegård er stresscoach og hjælper virksomheder og private med at håndtere stress.

- Rigtigt mange har mistet evnen til at holde ferie. De er så meget på hele tiden og tjekker arbejdsmail dagligt, om aftenen og i weekenden i en slags afhængighed, siger han og slår fast:

- Men det er hverken godt for en selv, for ens arbejde eller for familien. Man får ikke mere fra hånden ved hele tiden at være på. Man bliver bare nemmere udbrændt, siger han.

Han mener, at vi står midt i en ny arbejdskultur, som vi slet ikke har lært at navigere i.

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) forbød for nylig de ansatte i ministeriet at sende mail til hinanden om søndagen.

Det mener Bjarne Toftegård, at mange ledere kunne lære af.

- Han sender som rollemodel et vigtigt signal. Ledere har både et ansvar for, at folk kan udfylde deres opgave, men også holde fri fra den, siger han.