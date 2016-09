Veteranalliancen ønsker, at de fysisk og psykisk skadede veteraner bliver sidestillet, når Arbejdsskadestyrelsen behandler deres sager. Mandag, på årets flagdag for udsendte soldater, præsenterer regeringen et udspil til en styrket indsats for krigsveteraner.

Veteraner efterlyser mere hjælp fra politikerne

- Jeg synes overordnet set, at der er nogle gode takter. Der er desværre for få af dem, men de takter, der er, er gode, siger talsmand Claus Stenberg.

Regeringens kommende udspil på 20 millioner kroner, der skal styrke indsatsen for hjemvendte soldater, lander et lidt lunkent sted hos paraplyorganisationen Veteranalliancen.

Mandag præsenterer forsvarsminister Peter Christensen (V) det samlede tiltag, der er en del af finanslovsudspillet, skriver Jyllands-Posten.

Krigsveteranerne skal blandt andet have fem nye behandlingssteder, ligesom virksomheder skal belønnes med en jobpræmie på 50.000 kroner, hvis de ansætter hjemvendte soldater i minimum seks måneder.

Særligt udvidelsen af behandlingssteder fra de nuværende tre til otte falder i god jord hos alliancen.

- Vi er rigtigt glade for, at regeringen styrker de specialpsykiatriske tilbud til krigsveteraner med PTSD og lignende, så det ikke længere bliver et geografisk lotteri, om man bor et sted, hvor der er de relevante behandlingstilbud, siger Claus Stenberg.

- Og vi kvitterer for indsatsen med en jobpræmie og håber, at flere syge og sårede veteraner kan få fodfæste på arbejdsmarkedet.

Der er dog et klart men:

- Vi har i mange år haft et hængeparti omkring det, vi kalder arbejdsskadeproblematikken, siger talsmanden.

Veteranalliancen ønsker, at de fysisk og psykisk skadede veteraner bliver sidestillet, når Arbejdsskadestyrelsen behandler deres sager.

- Det har skiftende regeringer lovet os, at de ville få styr på de seneste seks år. Og det er vi skuffede over, at de har ignoreret fuldstændigt igen, siger Claus Stenberg.

Socialdemokraterne foreslog søndag at styrke veteranindsatsen med fem gange så meget som regeringen. Præcist hvordan de 100 millioner kroner årligt skal fordeles, kommer partiformand Mette Frederiksen (V) ikke ind på.

Men Veteranalliancen har "kvitteret for tilbuddet", som Claus Stenberg udtrykker det.

- Men én ting er at gå ind i nogle forhandlinger med en ambition om at bruge 100 millioner kroner på veteranområdet per år, som er et halvstort beløb. Noget andet er at forhandle det i hus, siger han.