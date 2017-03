Ved Årgab syd for Hvide Sande på den jyske vestkyst pumper sandsugerskibe 700.000 kubikmeter sand tæt på kysten som kystsikring.

Vestkysten sikres med store mængder sand

Staten har ansvaret for kystsikringen for 110 kilometer i den centrale del af den jyske vestkyst. I år pumpes 700.000 kubikmeter sand ved Årgab syd for Hvide Sande.

Der pumpes også 990.000 kubikmeter på stranden ved Vejlby vest for Lemvig. Her ventes arbejdet færdig medio 2017. Det er afsat 90 millioner kroner årligt på at kystsikre de særligt udsatte strækninger.

Sandfodringen er fastlagt i fællesaftaler over flere år. I resten af vestkysten står grundejerne for kystsikringen.

Syv ministerier tjekker lovgivningen om kystsikring. Det skal sikre bedre forhold for private grundejere, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V).

- Så vi får fjernet de stopklodser, som forhindrer en effektiv og smidig proces omkring kystbeskyttelses-sager, siger Esben Lunde Larsen i en pressemeddelelse.

I januar krævede borgmestrene i Aabenraa og Hjørring, at staten står for al kystsikring. Det skal ikke være op til grundejere og kommuner. I Aabenraa nåede vandet i januarstormen 177 centimeter over normalen.

I september konkluderede Miljø- og Fødevareministeriet, at der er størst behov for "erosionsbeskyttelse" i Helsingør og Hjørring.

I januar bad Hjørrings borgmester Arne Boelt (S) om, at staten betaler noget af grundejernes regning.

- Det kan da godt være, at det skal være lodsejerne, der lægger sten ud. Men så kunne staten stå for sandfodringen.

- For når du skal sælge dit sommerhus, skal du også oplyse, at der skal betales 22.000 kroner om året til sandfodring nede på stranden, sagde Arne Boelt.