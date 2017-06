Vestjyderne får størst chance for at se pinsesolen danse

Lørdag bevæger et svagt højtryk sig ind over landet, hvilket betyder, at dagen starter med sol og 20-21 grader.

Men i løbet af eftermiddagen og aftenen ventes en front med regn og tordenbyger at passere landet fra sydvest.

- Det ser ud til, at regnbygerne først når Jylland i løbet af eftermiddagen og sjællænderne i løbet af aftenen, siger Frank Nielsen.

- Og det ser ud til, at der kommer mest regn i Sydvestjylland, men ingen kan vide sig helt sikre, tilføjer han.

Søndag er det pinsedag, og vil man opleve pinsesolen danse, er der bedst chance for det i den sydvestlige del af Jylland, vurderer meteorologen.

- Søndag morgen vil der nok hænge nogle skyer i den nordlige og østlige del af landet, mens der vil være bedst chance for at se solen mellem skyerne i Sydvestjylland, siger han.

Søndag bliver en smule køligere og lidt mere blæsende end de foregående dage, og hvis temperaturen når op på 20 grader, skal vi være heldige, mener Frank Nielsen.

Mandag, hvor der skrives både andenpinsedag, grundlovsdag og fars dag i kalenderen, begynder ganske pænt med nogen sol i den østlige del af landet.

- I løbet af dagen vil der trække et område med skyer og byger ind over den vestlige og nordlige del af Jylland. Til gengæld ser det ud til at blive pænt vejr i den østlige del af landet, siger Frank Nielsen.