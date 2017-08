Verdens største kalkmine bliver handicapvenlig

De mange kilometer gange under jorden stiller krav til fysikken for de op mod 60.000 gæster, der årligt besøger stedet.

Man skal normalt være rimelig adræt og let til bens, hvis man skal besøge Mønsted Kalkgruber vest for Viborg.

Men nu har en investering på 28 millioner kroner gjort verdens største kalkmine lettere tilgængelig for gangbesværede og handicappede.

Det gælder både inde i selve minen og området udenfor.

- Der er lavet stier rundt i området, så man kan følge handicapvenlige ruter og få et indtryk af den natur, vi er omgivet af, forklarer formanden for Mønsted Kalkgrubers bestyrelse, Claus Clausen.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) genindvier fredag formiddag minen efter den omfattende renovering.

Forbedringerne har stået højt på ønskesedlen, fortæller bestyrelsesformanden.

- Det betyder, at handicappede kan få samme oplevelse inde i gruberne som andre. Det er meget krævende forhold at vandre under derinde, men der bliver et stykke, hvor folk med handicap kan få den oplevelse, siger Claus Clausen.

Kalkgruberne har i århundreder været brugt til at udvinde kalk til fremstilling af mørtel.

Efterspørgslen var stor, fordi der efter kristendommens indtog skulle bygges kirker landet over.

I løbet af 200 år blev der bygget flere end 2000 stenkirker. Og kalkgruberne ved Viborg leverede en stor del af den mørtel, der bandt stenene sammen.

I 1997 overtog staten minen, og siden har en række fonde bidraget til at forbedre adgangsforhold og faciliteter på stedet.

En af bidragyderne er Bevica Fonden, der arbejder for at gøre livet lettere for mennesker med bevægelseshandicap.

- Det handler blandt andet om, at man kan komme med ud i landskabet. Det kunne man ikke på samme måde før. Da måtte man taget toget ned til kalkgruberne.

- Nu kan man tage en alternativ rute og få en helt anden oplevelse af det fantastiske landskab, der omgiver kalkgruberne, siger direktør Marianne Kofoed, Bevica Fonden.