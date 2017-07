Verdens største atomubåd nåede dansk farvand iklædt dannebrog

Tidligt fredag aften når verdens største atomdrevne ubåd Storebæltsbroen, hvor interesserede kan se det over 170 meter lange fartøj sejle under.

Et par interesserede joller følger på behørig afstand den store ubåd, som også blev budt velkommen af en eskorte fra det danske søværn, som har inviteret Ritzaus udsendte med.

- Er du sindssyg mand, udbrød et besætningsmedlem, da den sorte båd og dens følgeskib i form af en slagkrydser kom i syne i det fjerne.

Ingen af de danske besætningsmedlemmer på eskorteskibet har set noget større, for det findes ikke.

I gamle dage var ubåden juvelen i sovjetflådens atomare livsforsikring. Det er første gang nogensinde, at verdens største atomdrevne ubåd sejler ind i den lavvandede østersø.

Det gør den uddykket - i havoverfladen.

I dag er ubåden dog sendt på pension. Men den har en vigtig rolle som øvelsesskib for de nyeste generationer af russiske krydsermissiler.

Langs kysten i Korsør ved Storebæltsbroen står interesserede for at få et glimt af ubåden, som oprindeligt først var ventet lørdag middag.

Mandag forlod ubåden basen Severomorsk på Kolahalvøen. Den eskorteres af den ligeledes atomdrevne slagkrydser "Pjotr Velikij", som er flagskib for den russiske nordflåde, og to slæbebåde.

Fartøjerne er på vej til Sankt Petersborg for 29.-30. juli at deltage i et jubilæum for den russiske flåde.

Flådeøvelser har været brugt som politiske magtsignaler i årevis.

Rusland beskyldes jævnligt for at have uanmeldte ubåde i farvandet omkring Sverige.

Også tre kinesiske krigsskibe skærer gennem Østersøen for at nå en flådebase i Kaliningrad 500 kilometer sydøst for København, da de er inviteret af russerne.

Ankomsttidspunktet lørdag var en vurdering fra den russiske ambassade.

- Men den slags kan hurtigt ændre sig, da det helt afhænger af vind og vejr, hvor lang tid turen langs Norge tager.

- Det ventes at vare et lille døgn, inden ubåden forlader Danmark øst for Bornholm, oplyser vagtholdslederen hos Forsvarets Operationscenter, JRCC.