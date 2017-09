Venstres Søren Gade blåstempler DF som regeringsparti

Venstres gruppeformand, Søren Gade, er klar på at byde DF ind i ministerbilerne. Gade udelukker dog ikke en regering bestående af alle fire partier.

- Jeg tilhører dem, der mener, at Dansk Folkeparti er et regeringsdueligt parti. Derfor er jeg glad for, at de melder sig på banen som et parti, der gerne vil i regering, siger Gade.

Det var til Berlingske torsdag, at Thulesen Dahl udtalte, at en VDF-regering er det mest logiske, hvis DF for første gang skal kaste sig ud i ministerarbejdet. Meldingen kommer forud for partiets årsmøde i weekenden.

Eneste betingelse for at se DF i regering er, at partiet får omkring 20 procent af stemmerne. Og så skal blå blok selvfølgelig have flertal.

Gade mener, at bogstavlegen om en regering først kan begynde efter et valg. Til den tid kan situationen være en anden end nu, hvor DF altså kun ser sig selv i en regering med Venstre.

Thulesen Dahl peger blandt andet på, at DF og LA på den økonomiske politik er langt fra hinanden.

- Det kan også være noget, at Thulesen Dahl siger nu for at presse de andre borgerlige partier, siger Gade.

- LA har sagt, at de gerne ser en borgerlig flertalsregering. Det vigtigste er, at DF melder sig på holdet. Det er jeg personligt glad for. Jeg har altid haft et fremragende forhold og samarbejde med DF'ere.

- Og det er med til at gøre blå blok stærkere, når det største parti i blokken melder sig klar til at tage et regeringsansvar, siger den tidligere forsvarsminister, som minder om, at "V, LA og K er i et godt ægteskab nu".

Efter valget i 2015 var det kun Venstre, der gik i regering. I slutningen af 2016 blev LA og K inviteret ind i varmen.

Venstres politiske ordfører, Jakob Ellemann-Jensen, er i udlandet. Men han skriver i en sms følgende:

- Samarbejdet mellem de tre regeringspartier er i min optik aldeles fremragende, og skulle der være en anden situation efter et valg, så er det en forhandling og beslutning, jeg helt trygt overlader til statsministeren.