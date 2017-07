Venstremand glæder sig til generalkonsul-job i Flensborg

- Jeg er meget glad for, at regeringen nu kan udnævne Kim Andersen som kommende generalkonsul i Flensborg. Han har gode forudsætninger for at være Danmarks forpost i Flensborg, siger Anders Samuelsen.

Kim Andersen afløser Henrik Becker-Christensen, der tiltrådte i 1998. Han tiltræder i september i år og kalder det en drømmestilling.

- Jeg glæder mig som et lille barn til at komme i gang med arbejdet og ser frem til en spændende hverdag, siger Kim Andersen, der har siddet i Folketinget for Venstre og er formand for Folketingets Sydslesvig-udvalg.

Posten gik oprindelig til Bertel Haarder (V), som ikke blev minister ved en regeringsrokade. Men Haarder trak sig, fordi udnævnelsen vakte modstand i det danske mindretal.

Kim Andersen vil dog hellere se fremad end at tage stilling til balladen.

- Jeg vil ikke gå ind i overvejelser om, hvad der har været. Jeg vil koncentrere mig om mine relationer til mindretallet. De er gode og konstruktive. Jeg ved, at Henrik Becker-Christensen har gjort en stor, fornem og værdsat indsats.

- Jeg er ydmyg over for opgaven og ved, at der er noget at leve op til. Men jeg tror også, at mindretallet kender mig så godt, at jeg ikke vil opleve de store reservationer. Jeg tror, at vi hurtigt vil glide ind i et naturligt og tillidsfuldt arbejde, siger Kim Andersen.

Socialdemokraten Christian Rabjerg Madsen, som sidder i Sydslesvig-udvalget, glæder sig over udnævnelsen af Kim Andersen efter et "rodet forløb".

28 personer søgte stillingen som generalkonsul. Kim Andersen er ansat efter indstilling fra Udenrigsministeriet.

Regeringens ansættelsesudvalg valgte ham efter interviews og test af ansøgerne. Ansættelsen af Kim Andersen er betinget af, at de tyske myndigheder formelt accepterer ansættelsen.