Venstrefolk sender skatteabe tilbage til de røde

Men den efterfølgende socialdemokratisk ledede regering med skatteministre fra såvel S som Radikale og SF slipper ikke for at komme i søgelyset, hvis en kommission skal kulegrave skandalerne i skattevæsnet.

Det understreger såvel Kristian Jensen som Venstres politiske ordfører, Jakob Ellemann-Jensen, efter at S og Dansk Folkeparti har meldt ud, at de, og dermed et politisk flertal, vil have nedsat en kommission.

Jakob Ellemann-Jensen mener egentlig, at der er mere behov for at diskutere løsninger frem for at finde ud af, hvem der har ansvar for fortidens fejl, understreger han.

- Men hvis man kaster med sten efter en, der har været skatteminister i en anden regering, end man selv har siddet i. Og man selv har siddet i en anden regering, der havde fem skatteministre på tre et halvt år.

- Og man har stået i spidsen for regeringen, der har sat gang i EFI, som ikke virkede. Og man selv har lavet nedskæringer i Skat. Så synes jeg måske, man skal være forsigtig med at kyle rundt med geologiske fragmenter, lyder det.

Står det til Venstre skal kommissionsundersøgelsen være bred og strække sig over en lang periode.

- Jeg håber, det kan give et dækkende billede af, hvad der er sket. Også i de år, hvor man satte EFI i gang og ibrugtog et system, man godt vidste var fejlagtigt, siger Kristian Jensen.

- Og man havde hele sagen om udbytteskat til udlandet. Hvor man var blevet advaret, men alligevel ikke reagerede. Det glæder jeg mig til at få undersøgt.

Kristian Jensen var skatteminister i 2004-2010, hvor det blandt andet blev besluttet at flytte gældsinddrivelse fra kommunerne til skattevæsnet.

Men det var under den senere socialdemokratisk ledede regering, at det skandaleramte EFI-system blev sat i drift, trods massive mangler.

Og det var også under den regering, at milliardudbetalingerne af udbytteskat til udenlandske svindlere eskalerede.