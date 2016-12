Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen (t.v.), kan ikke se formålet med at opgøre udgifterne til rocker- og bandekonflikten.

Artiklen: Venstre vil hellere have udspil end bande-udregning

- Umiddelbart vil jeg tro, at både Justitsministeriet og politiets tid kan bruges bedre i den her sammenhæng for at sige det rent ud, siger han.

Dansk Folkeparti vil have udregnet præcis, hvad bande- og rockerkriminalitet koster statskassen. Det forstår Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, ikke noget af.

- Vi har fremlagt vores udspil i relation til rockere og bander. Jeg tror, der er mere behov for at komme med eksakte udspil end at komme med flere regnestykker.

Ifølge Dansk Folkeparti er det vigtigt at få kortlagt problemet med den igangværende konflikt mellem rockere og bander.

Herunder vil partiet have en opgørelse af udgifter til blandt andet fængsler, domstole, sociale ydelser og politiets arbejde.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) siger til Berlingske, at han er er "positiv" over for forslaget.

Modsat kan Preben Bang Henriksen ikke se, hvad det skal bibringe af ny viden.

- Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det koster det hvide ud af øjnene. Men jeg har svært ved at se, hvad Dansk Folkeparti vil bruge resultatet til. Jeg er mere fokuseret på hvilke tiltag, der skal gøres, siger han.

Også Socialdemokratiet er uforstående overfor behovet for "skrivebordsopgørelser". Partiet er dog villig til at se på det, hvis Dansk Folkeparti insisterer.

Sammen med udregningen kræver Dansk Folkeparti også, at der føres register med kriminelles etnicitet og oprindelsesland. Lige sådan skal politiet pålægges, at etniciteten skal oplyses, når en person efterlyses.

I dag gøres det, når det er relevant for efterlysningen, siger Rigspolitiets kommunikationsdirektør, Anders Frandsen, til Berlingske.

Den linje mener Preben Bang Henriksen og Venstre ikke, at der er grund til at ændre.