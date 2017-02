Venstre vil have flytrafik med i rejseplanen.dk

Danskerne skal have bedre overblik over, hvordan de kan komme rundt i Danmark - også med fly, mener Venstre.

Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen, vil have undersøgt muligheden for, at indenrigsluftfart inddrages i Rejseplanen via hjemmesiden rejseplanen.dk.

Ifølge Kristian Pihl Lorentzen vil forslaget give danskerne et bedre og mere sammenhængene billede af, hvilke muligheder de har for at komme hurtigt rundt i landet.