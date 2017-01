Venstres politiske ordfører Jakob Ellemann-Jensen vil gå videre med reformer for at sikre fremtiden, selv om topøkonopmer ikke se behovet for reformer.

Venstre vil forberede fremtiden med nødvendige reformer

- Økonomerne skal lige folde lyttebøfferne ud en gang og høre, hvad statsministeren sagde i sin nytårstale. Her og nu går det godt: Ledigheden falder, og beskæftigelsen stiger, siger Jakob Ellemann-Jensen.

- Det er godt for dansk økonomi. Hvis vore børn og børnebørn skal have de samme muligheder, så er det en god idé at lave nogle justeringer nu. For at undgå katastrofeopbremsninger senere.

Økonomerne har blandt andet udtalt sig i Politiken og Jyllands-Posten.

I 2025-planen ville Venstre ændre SU og udskyde pensionen et halvt år mere end dét, VK-regeringen i 2006 aftalte i Velfærdsforliget. Der er det samme behov for trekløver-regeringen, mener Jakob Ellemann-Jensen.

- Helhedsplanen var ikke reformer. Det var justeringer. Lad os nu vise rettidig omhu i stedet for at blive overrasket. Vi har set, hvordan den demografiske udvikling er. Verden omkring os er urolig, siger Venstres ordfører.

Cheføkonom Mads Lundby Hansen i den borgerlige tænketank Cepos vil afskaffe efterløn og sænke dagpenge med ti procent. Den vej følger Venstre ikke, siger Jakob Ellemann-Jensen.

- Muligvis har nogle følt sig provokeret af udmeldingerne fra nogle økonomer til at mene det modsatte. Vi er sådan set ikke uenige med de økonomer, som siger, at der ikke er nogen krise her og nu, siger Jakob Ellemann-Jensen.

- Men lad os nu for Søren være lidt forudseende. Det tror jeg, at de fleste kan se fornuften i.