Venstre-ordfører: Burkaforbud er kun et spørgsmål om tid

- Norge kigger også på en form for forbud. Det mærker man også i Danmark. Jeg tror, at det kun er et spørgsmål om tid, før der kommer et forbud i Danmark, siger Marcus Knuth:

- Flere og flere kan se idéen i ikke at acceptere den slags kvindeundertrykkelse. Men om forbuddet kommer i efteråret eller senere, det kan jeg jo ikke sige.

Dansk Folkeparti vil forbyde burka og niqab, og Venstre er på vej til at støtte et forbud, mener DF's udlændingeordfører, Martin Henriksen.

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, er imod burka og niqab, men vil først drøfte sagen med regeringen.

VLAK-regeringen er splittet. De Konservative går ind for et forbud, mens Liberal Alliance er lodret imod.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) sagde i sidste uge, at Venstres burkadebat er sat i bevægelse.

De Konservative vil øge presset internt i regeringen, sagde gruppeformand Mette Abildgaard ved partiets sommergruppemøde i Nyborg.

- Det er ikke afgørende, om det er 100 eller 1000 kvinder, der bærer burka eller niqab. En kvinde, der bliver undertrykt, er en kvinde for meget, sagde hun.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol blåstemplede for nylig, at Belgien må lovgive imod, at kvinder har beklædning, der dækker ansigtet.