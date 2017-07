Venstre lover handling mod spøgelsesnet til efteråret

Når miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) til efteråret fremlægger en handlingsplan mod plastforurening i havet, kommer fiskernes spøgelsesnet til at være en del af planen.

Problemet med tabte spøgelsesnet, som driver rundt i havene eller sætter sig på vrag og stenrev, er så alvorligt for miljø og dyreliv, at Esben Lunde Larsen må i sving med det samme.

Sådan lyder kravet tirsdag fra Socialdemokraternes miljøordfører, Christian Rabjerg Madsen.

Det kommer som reaktion på, at WWF Verdensnaturfonden i sidste uge kunne hale store mængder forliste fiskeredskaber op fra fire skibsvrag i Kattegat. Der var både nye og gamle net iblandt.

- Allerede nu er der gang i undersøgelser og overvejelser. Plasthandlingsplanen vil tage problemstillingen med både fiskenet og trawl op, siger Erling Bonnesen.

- Fiskerne smider jo ikke net ud med deres gode vilje. Men efter mange år er der selvfølgelig et vist antal net i havet, og mange af dem bliver måske også lavet af plast i dag, tilføjer han.

Venstres miljøordfører kan ikke løfte sløret for, hvad regeringens handlingsplan kommer til at indeholde.

- Men jeg vil eksempelvis gerne have belyst, hvilken produktudvikling der er inden for fiskenet. Er der bioprodukter, som ikke er 100 eller 200 år om at blive nedbrudt i naturen, spørger Erling Bonnesen.

Først og fremmest skal problemerne løses i dialog med fiskerierhvervet, understreger han.

- Det er ikke en sag, vi kan løse fra den ene dag til den anden. Men jeg glæder mig over, at der er bred tilslutning til, at vi skal gøre noget ved det, siger Erling Bonnesen.