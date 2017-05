Venstre kræver redegørelse for overmalet park i Aarhus

Et område i Mindeparken i Aarhus er blevet malet over med rød og hvid akrylmaling.

Værket, der indgår i en kunstudstilling langs kysten, har udløst vrede kommentarer på sociale medier.

Og nu bliver diskussionen også båret ind i byrådet.

Den socialdemokratiske næstformand for teknisk udvalg, Ango Winther, har allerede bedt om en orientering på et udvalgsmøde mandag eftermiddag.

Nu går Venstres politiske ordfører skridtet videre og beder om en redegørelse for forløbet op til kommunens godkendelse af værket.

- Jeg synes, det er noget svineri og tangerer til hærværk og sabotage mod et af Aarhus' smukkeste og mest naturskønne områder, siger Gert Bjerregaard i en skriftlig kommentar.

Han kalder det "ubegribeligt", at rådmand for teknik- og miljøområdet Kristian Würtz (S) har givet tilladelse til projektet uden at cleare det med udvalget først.

- Det er noget svineri. Jeg bliver arrig over, at Aarhus Kommune har tilladt sådan et projekt. Malingen er ikke naturvenlig. Det betyder, at dele af naturen vil gå til. Det kan vi som medlemmer af byrådet ikke være bekendt, siger Gert Bjerregaard.

Rådmand Kristian Würtz afviser dog kritikken af, at udvalget ikke er taget med på råd.

- Det er noget pjat. Vi har hundredvis af arrangementer hvert år, hvor vi samarbejder med arrangører om, at der skal ryddes ordentlig op bagefter. Det plejer at foregå helt uproblematisk, siger rådmanden.

Kristian Würtz forstår dog godt, at sagen har vakt opsigt, også blandt hans egne partifæller.

- Jeg kan godt forstå den bekymring, der er for, om det skader miljøet, siger rådmanden.

- Vi kommer til at give en orientering, om hvordan vi i samarbejde med Aros (kunstmuseet bag udstillingen, red.) har truffet vores forholdsregler, så man kan blive betrygget i, at der ikke kommer til at ske en varig miljømæssig skade, siger han.

Rådmanden oplyser, at der vil blive lagt nyt græs ud i området, når udstillingen slutter til august.

Teknisk udvalg har punktet på dagsordenen på mødet, der begynder mandag klokken 17.30.