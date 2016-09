Finansminister Claus Hjort Frederiksen fremlægger regeringens forslag til finanslov: Økonomisk Redegørelse, der er regeringens status over tilstanden i dansk økonomi. (Foto: Ólafur Steinar Gestsson/Scanpix 2016)

Venstre har blå 2025-aftale som førsteprioritet

Finansminister Claus Hjort Frederiksen ser det som sin hovedopgave at samle blå blok om 2025-plan.

- Blå blok-partierne er vores parlamentariske grundlag. Derfor betragter jeg det som min hovedopgave at få blå blok til at bakke op om en løsning, siger Claus Hjort Frederiksen.

Fredag foreslog Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, at Hjort opgiver den blå alliance. Han skal i stedet satse på et bredt forlig mellem Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne. Hjort prøver alligevel at forene de to borgerlige partier.

- Jeg vil i hvert fald gøre forsøget. Hvis I tænker tilbage på, hvordan det var i finanslovsforhandlingerne sidste år, så var der også forskellige ting. Men når vi kommer ind til bordet, så anerkender alle, at alle skal give og tage, siger Claus Hjort Frederiksen.

Han vil ikke kommentere, at Liberal Alliance ultimativt kræver, at topskatten skal sænkes med fem procentpoint for alle. Hjort vil heller ikke vurdere, om 2015-planen er hans hidtil sværeste forhandling.

- Det kan jeg jo kun sige, når jeg ved, hvordan resultatet er blevet. Hvis det hele nu går glat, så vil jeg ikke gå ud at sige, at det er det sværeste, siger Claus Hjort Frederiksen.

Regeringen bruger september til at beregne alle forslag i regeringens plan og partiernes krav. Så begynder forhandlingerne i oktober. Det er for tidligt at tale om delaftaler, mener han.

- Hovedambitionen vil være at lave en helhedsaftale. Jeg vil forfølge det blå spor. Men jeg vil jo ikke udelukke, at det ender med, at der bliver nogle delaftaler, siger finansministeren.