Skatteordfører Louise Schack Elholm (V) mener, det er rimeligt, at aftrappe børnechecken for børnerige familier. Skattelettelserne i 2025-planen opvejer det, siger hun.

Venstre forsikrer: 2025-plan går i plus for børnefamilier

Men Venstres skatteordfører, Louise Schack Elholm, melder hus forbi. Det samlede regnestykke med de skattelettelser, regeringen foreslår, vil gå i plus for børnefamilierne, forsikrer hun.

Børnefjendsk og i modstrid med ønsket om, at danskerne skal få flere børn. Sådan lyder kritikken fra SF af regeringens planer om at begrænse børnechecken til tre børn og indføre et gradueret loft over det beløb, forældrene får udbetalt.

- Vi lægger op til, at en ganske almindelig LO-familie vil få en skattelettelse på 15.000 kroner om året. Det er rigtigt, at børnefamilieydelsen til det ældste barn vil falde med en fjerdedel, men det opvejes fuldstændig af den skattelettelse, vi giver på indkomst.

De 15.000 kroner, ordføreren nævner, gælder ifølge Finansministeriets beregninger en LO-families gevinst ved den samlede 2025-plan.

Altså både de planlagte skattelettelser og de mere indirekte effekter såsom at lønnen må forventes at stige, hvis virksomhederne bliver mere konkurrencedygtige, og at vandregningen må forventes at falde, hvis det lykkes regeringen at effektivisere forsyningssektoren.

Den rene skattelettelse, som et LO-par kan forvente, er knap 9000 kroner. Og dertil kommer, at PSO-afgiften forsvinder, hvilket skulle give en besparelse på 1300 kroner på elregningen.

Det samlede regnestykke er dog særdeles kompliceret, da planen også indeholder ændret rentefradrag og mange andre elementer.

Men uanset hvad, er Louise Schack Elholm ikke i tvivl om, at det samlet set bliver til gavn for børnefamilierne.

- Det her er noget, der hjælper børnefamilierne, fordi lettelsen er ret stor generelt. Det her (børnechecken, red.) er en lille ting, der ikke har den helt store betydning.

Hun anerkender dog, at reformen alt andet lige vil ramme familier med mere end tre børn hårdere end familier med ingen eller få børn.

- Vi har stadig en gavmild børnefamilieydelse. Men det er klart, at vi fokuserer mere på, at det skal kunne betale sig at arbejde, siger Louise Schack Elholm.

Og det er rimeligt nok, at man ikke giver så stort tilskud til familier med mange børn, mener hun.

- Du skal ikke købe flere vugger, og du skal heller ikke købe flere barnevogne eller klapvogne. Som regel er der nogle stordriftsfordele ved at få flere børn.