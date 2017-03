Venstre får ny borgmester i Vordingborg

I 1974 kom Knud Larsen i Møns byråd og sad fra 1986 til 2007 i Storstrøms Amtsråd. Her var han 1. viceamtsborgmester 1998-2001.

Han var formand for Storstrøms Trafikselskab, STS, fra 1998 og sad i Movias bestyrelse efter fusionen med VT og HUR Trafik. Knud Larsen har også været formand for repræsentantskabet i Møns Bank og formand for Bogø Kostskole.

Knud Larsen er landmand og lærer. Siden 1971 har han drevet en gård på Møn. Han glæder sig over "et fantastisk liv i folkestyrets tjeneste".

- Jeg har fået mulighed for at gøre en forskel som politiker og synes, at meget er lykkedes, siger Knud Larsen i en pressemeddelelse.

- Jeg har med respekt for demokratiet altid lagt vægt på dialogen og arbejdet for brede politiske løsninger.

Michael Seiding Larsen glæder sig "utroligt meget" til at blive borgmester.

- Jeg skal afløse en meget erfaren og betydende kommunalpolitiker, og det stiller store krav. Jeg er dog klar til at stå tidligt op og tage over efter Knud, siger Michael Seiding Larsen.