Uligheden kommer til at stige mere med regeringens 2025-plan, end regeringen sagde til et pressemøde i sidste uge, siger økonomer.

Venstre: SF tier om ulighed under Thorning

- Det her viser, at 2025-planen er et sminket velfærdslig. Når finansminister Claus Hjort Frederiksen har stået og fortalt, at uligheden kun stiger med 0,4, er det jo faktuelt forkert, siger Jacob Mark.

Han får svar på tiltale fra Venstres finansordfører, Jacob Jensen.

Da regeringen præsenterede planen, sagde finansministeren, at planen øger uligheden 0,4 procentpoint. Det er målt med ginikoefficienten, som måler økonomisk ulighed.

- Jakob Marks kritik er hykleri af værste skuffe. Uligheden steg markant mere under Thorning med SF-ministre end under Lars Løkke Rasmussen. 2011-15 steg uligheden i Helle Thorning-Schmidts S-R-SF regering cirka 0,6 procentpoint, siger Jacob Jensen.

- Det er en meget uvederhæftig kritik, når man var med i en regering, som øgede uligheden langt mere, siger Jacob Jensen:

- Man skal have et øget incitament ved at have et arbejde. Vi har ikke noget problem med, at der er større forskel ved at være inde på arbejdsmarkedet end udenfor. Det lægger vores plan op til.

Regeringen har ikke medregnet lavere SU, tvungen pensionsopsparing og visse skattelettelser i 2025-planen, skriver Jyllands-Posten.

- Det er jo helt fatalt, at man ikke medregner det, for så giver det ikke et retvisende billede, siger Jacob Mark fra SF.

- Det er typisk Finansministeriet kun at medregne de positive effekter, som skattenedsættelserne har. Man medregner ikke de store konsekvenser, det vil have, når der igen skal findes besparelser på velfærden, siger han.

Uligheden er steget, siden Poul Schlüter (K) i januar 1993 gik af som statsminister. Fra 1994 til 2014 er uligheden vokset 6,5 procentpoint.