Venstre: Rigspolitiet skal ikke skønmale bandekonflikt

- Den helt ekstreme situation med skyderier mod tilfældige mennesker på gaden er helt uacceptabel.

- At den er eskaleret dertil, uden at vi tilsyneladende har fået et retvisende billede fra Rigspolitiet, det er jeg bekymret over, siger han.

Han understreger, at han dog har tiltro til, at Københavns Politi håndterer konflikten på gaden professionelt. Han savner dog en bedre kommunikation fra Rigspolitiet.

- Det er bydende nødvendigt, at vi politikere får det sande billede fra Rigspolitiet og ikke et skønmaleri.

- Der er en politisk vilje til at prioritere de opgaver, som politiet står over for i forhold til ressourcer og værktøjer. Men det kræver, at vi fra Rigspolitiet får det rigtige billede, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Bandekonflikten i København er eskaleret i løbet af sommeren. Fredag eftermiddag og natten til lørdag er to helt tilfældige unge mænd blevet ramt af skud på Nørrebro og i Tingbjerg i København.

Lørdag advarede politiet almindelige unge mænd, der færdes i de områder, om at passe på sig selv.

Desuden har politiet oprettet en visitationszone i dele af København. Den blev torsdag udvidet en smule og forlænget, så den nu gælder frem til 17. august.

Hvis politiet mangler yderligere ressourcer til at bekæmpe bandekonflikten, er Venstre klar. Jakob Ellemann-Jensen vil dog endnu ikke pege på, hvad partiet konkret vil prøve at få igennem.

- Jeg vil gerne lytte til politiet, som er ude i den spidse ende og høre, hvad de har brug for, siger han.

Spørgsmål: Vil du nu tage fat i Rigspolitiet?

- Det er jeg tryg ved, at justitsministeren gør. Det er ment som en opfordring til Rigspolitiet om at fortælle tingene råt for usødet. De skal fortælle os, hvad der er brug for, siger Jakob Ellemann-Jensen.