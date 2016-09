Det er helt okay, at nogle kommuner har købt eksempelvis rickshawcykler for penge afsat til ældre, lyder det fra Venstres ældreordfører Jane Heitmann.

Venstre: Rickshawcykler til ældre er også livskvalitet

V-ordfører ser ikke noget problem i, at kommuner køber cykler og iPads for penge fra værdighedsmilliard.

- Kommunerne er forskellige, behovene er forskellige. Jeg hæfter mig ved, at to tredjedele af midlerne er anvendt på varme hænder, siger Jane Heitmann.

Venstres ældreordfører, Jane Heitmann, ser ikke noget problem i, at flere kommuner har valgt at bruge penge fra den såkaldte værdighedsmilliard til køb af eksempelvis cykler og iPads.

- En tredjedel er brugt til andre ting, man har vurderet, at der er behov for i de enkelte kommuner, siger hun.

Værdighedsmilliarden blev afsat af de blå partier i forbindelsen med sidste års aftale om finansloven for 2016.

Jyllands-Posten skriver, at 67 kommuner først har fået pengene fra værdighedsmilliarden i juli og august.

Den sene udbetaling har medført, at en række kommuner ifølge avisen har ventet med at ansætte mere personale til sent på året og i stedet brugt en betydelig del af pengene på blandt andre cykler og iPads.

Ifølge Jane Heitmann skyldes den sene udbetaling, at kommunerne har skullet udarbejde en værdighedspolitik og inddrage de ældre i anvendelsen af midlerne.

- Vi lagde op til en bred, inddragende proces, og at kommunerne fik tid til at spørge ældrerådene og de ansatte på området om, hvordan man bruger pengene bedst, siger Jane Heitmann.

At nogle kommuner har prioriteret at købe eksempelvis rickshawcykler til de ældre, kan ikke få ældreordføreren op af stolen.

- Jeg var på Langeland for 14 dage siden, hvor jeg mødte en flok ældre på cykeltur på rickshawcykler fra Odense til Langeland.

- De sagde til mig, at det var dejligt at være ude at se noget, mærke vinden i håret og spise en god frokost på havnen i Rudkøbing. For mig at se er det også livskvalitet, siger Jane Heitmann.

Socialdemokraterne mener, at pengene i højere grad skulle have været brugt på varme hænder.

Partiet agter ifølge Jyllands-Posten at kalde sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (V) i samråd i sagen.