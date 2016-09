Alternativets politiske leder, Uffe Elbæk, slapper af ved partiets sommergruppemøde i et yogacenter på Møn. Men partiets forslag om en arbejdstid på 30 timer om ugen er "helt på månen", mener Venstres finansordfører Jacob Jensen. Foto: Scanpix/Ólafur Steinar Gestsson

Venstre: Regningen for at sænke arbejdstiden er for høj

Alternativet kan ikke gratis sænke arbejdstiden til 30 timer om ugen, mener finansordfører Jacob Jensen (V).

Danmark - 12. september 2016 kl. 08:17 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er "helt på månen", når Alternativet som en af partiets mærkesager vil reducere en almindelig arbejdsuge på 37 timer til 30 timer. Det mener Venstres finansordfører, Jacob Jensen. I takt med at produktiviteten stiger kan det godt lade sig gøre at sætte arbejdstiden ned og stadig holde fast i lønmodtagernes realløn. Hele øvelsen vil tage 14 år, viser beregninger fra Finansministeriet.

Beregningerne fastslår, at en 30-timers arbejdsuge har "vidtrækkende konsekvenser for de offentlige finanser og den offentlige service". - Alternativets forslag koster hvert år statskassen omkring 130 milliarder kroner. De penge vil vi mangle til vores velfærdsydelser. Derfor er det helt på månen. Vi bliver tværtimod nødt til at arbejde en smule mere, siger Jacob Jensen. Jacob Jensen mener, at regeringen ikke får LO og DA til at forhandle arbejdsugen ned til 30 timer. - Jeg er ret overbevist om, at arbejdsgiversiden ikke har brug for en kortere arbejdsuge. Man har tværtimod brug for al den arbejdskraft, man kan få fat i. Der er begyndende flaskehalse, siger Jacob Jensen. Folketingets Finansudvalg har beregnet, at statskassen mister 130 milliarder kroner årligt, hvis arbejdsugen forkortes på ti år. Det skyldes, at Alternativet ikke sænker offentlige ydelser som kontanthjælp og folkepension. Samtidig falder den disponible realindkomst 19 procent, når lønmodtagere kun får løn for 30 timer, ikke 37 timer. Realindkomsten er det, der er til forbrug og opsparing efter inflation, når lønmodtagere har betalt pension, ATP, skat og arbejdsmarkedsbidrag. Spørgsmål: - Frankrig har 35 timers arbejdsuge? - Frankrig har kæmpe udfordringer med at skaffe arbejdskraft og massive underskud på de offentlige finanser, siger Jacob Jensen.