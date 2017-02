Venstre: Ministers samråd om kvindesyn bliver til skamråd

Politisk drilleri på lavt niveau når transportminister skal stå skoleret for et indlæg om kvinder, lyder det.

Torsdag skal han stå til ansvar for det i et samråd, hvilket har fået debatten om brugen af samråd til at blusse op på Christiansborg.

Striden går på, hvornår det er relevant at indkalde en minister i samråd, og hvornår oppositionen gør det for at udstille vedkommende.

Venstre mener, at der er tale om det sidste, når transportministeren skal svare på, hvorfor han blandt andet har anklaget kvinder for "grundlæggende at være uden moral og ære".

- Nej! Jeg er ikke enig i Ole's udtalelser.

- Men at indkalde til samråd for en udtalelse, som er givet syv år tidligere og intet har med ministerområdet at gøre, har intet med ånden i samråd at gøre. Det er kun politisk drilleri på laveste niveau, skriver finansminister Kristian Jensen (V) på Facebook.

I det stærkt polemiske indlæg anklagede Ole Birk Olesen desuden kvinder for at være "i deres følelsers vold og uden tilstrækkelig kontakt med deres forstand".

Han kaldte selv anklagerne i indlægget for grove generaliseringer og fremsatte dem, før han kom i Folketinget.

Folketingsmedlem Jakob Engel-Schmidt (V) fremhæver, at indlægget blev skrevet i dyb ironi for syv år siden.

- Ole Birk Olesen er ansvarlig for en jernbane, hvor signalerne ikke tåler frostvejr, et skandaleramt postvæsen og generelle forsinkelser på den offentlige transport.

- Der er opfundet en helt ny, politisk kategori: Åbent skamråd, der handler om at forfølge en minister, siger Jakob Engel-Schmidt.