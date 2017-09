Venstre: Mette Frederiksen glemmer røde skattelettelser

Det klinger hult, når Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, anklager regeringen for at bryde velfærdsaftalen fra 2006 for at få skattelettelser.

Mette Frederiksen sænkede såvel top- som selskabsskatten som minister i S-R-SF-regeringen. Hun "griber efter et halmstrå for at svinge sig op på den klassiske: Velfærd eller skattelettelser", mener han.

- For få år siden var Mette Frederiksen bannerfører for og lagde stemmer til en skattereform, hvor man både sænkede top- og selskabsskat, siger Jacob Jensen.

- Da hørte jeg ikke nogen pippe om, at det skulle være et brud på velfærdsaftalen. Venstre vil sikre velfærden. Det gør man ved at sikre, at der er danske arbejdspladser og investeringer.

Velfærdsaftalen fra 2006 hævede efterløns- og pensionsalderen. Bag aftalen står Venstre, De Konservative, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og De Radikale.

I aftalen hedder det, at pengene fra reformen skal reserveres til velfærd for især ældre:

- Styrkelsen af de offentlige finanser, som på langt sigt optræder i kraft af det nye tilbagetrækningssystem, reserveres til at sikre finansiering af velfærdssamfundet i fremtiden.

- Midlerne skal bruges til at finansiere merudgifter til blandt andet pleje og sundhed, når der kommer flere ældre, og til en styrket indsats mod nedslidning på arbejdsmarkedet, hedder det på side ni i aftaleteksten.

Men trods aftaleteksten mener Jacob Jensen ikke, at der er noget af komme efter for Mette Frederiksen.

- Der er ikke noget at komme efter eller fejet noget ind under gulvtæppet. Det er lidt halvdesperat, at Mette Frederiksen præcis bruger de argumenter, siger Jacob Jensen.

- Hun har uld i munden, når hun bliver spurgt, om hun vil rulle skattelettelserne tilbage.