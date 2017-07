Venstre: Kommende plan vil mindske modregning i pension

Regeringen vil have danskerne til at spare mere op til pension. Derfor gav den og Dansk Folkeparti før sommerferien en gulerod til mere opsparing. De forhandler videre i efteråret om skat og pension for at begrænse modregning.

Det siger Venstres finansordfører, Jacob Jensen

- Vi vil gøre det mere attraktivt at spare op for de mennesker, hvor det ikke kan betale sig. Og for at få flere af dem som i dag ingenting sparer op med på opsparingstanken, siger Jacob Jensen

Tal fra Danmarks Statistik viser, at vi har vidt forskellig levestandard som pensionister. Speciallæger har 8,1 millioner kroner i formue, mens sygeplejersker må leve af 2,3 millioner kroner.

Det har Cepos, den borgerlig-liberale tænketank, set på. Cepos medregner rate- og alderspension, livrente, LD samt tjenestemandspensioner.

- Forskellen er ikke overraskende. Det flugter nogenlunde med den løn, man får på arbejdsmarkedet. Men vi har grupper - lavtlønnede og dem udenfor arbejdsmarkedet - som har meget lidt, siger Jacob Jensen.

- Nogle har ingenting ud over folkepension og offentlige tillæg. Det kan selvfølgeligt være en udfordring. Både for de mennesker og de offentlige kasser i det udgiftspres, som det kan medføre.

I pension topper læger, offentlige chefer som kommunaldirektører, departementschefer samt direktører i private virksomheder. I midten ligger postbude og sygeplejersker, mens frisører og taxachauffører skraber bunden.

Jacob Jensen erkender, at nogle taber på pension. De mister offentlige ydelser som pensionstillæg.

- Derfor giver vi et større incitament til at indbetale til pension, fordi man ikke modregnes. Ebberød Bank er et meget godt udtryk i nogle situationer. Ellers har vi et godt og gedigent pensionssystem, siger Jacob Jensen.