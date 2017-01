Venstre: Hele retshjælpsområdet skal til eftersyn

Bureaukratiet fylder alt for meget og umuliggør, at retshjælpen fungerer. Venstre ønsker stort eftersyn.

- Jeg har praktiseret som advokat i 35 år, og jeg har kun i ét enkelt tilfælde benyttet den pågældende ordning.

- Der er alt for meget bureaukrati for advokaterne med at udfylde skemaer for at indkassere de som oftest 1000 kroner, der er tale om, til at det bliver benyttet på advokatkontorerne, siger han.

Hvis borgere går til en advokat for at få offentlig retshjælp, betaler staten et tilskud til advokatregningen. Tal fra Domstolsstyrelsen viser, at der er sket et markant fald i denne form for retshjælp, skriver Berlingske.

Det skyldes ifølge en ny rapport fra Advokatsamfundet og Danske Advokater, at det er for kringlet og besværligt at søge hjælpen.

Preben Bang Henriksen mener dog, at retshjælpsområdet fejler over hele linjen. Han lægger derfor op til en større gennemgang.

- Der er brug for et 360 graders eftersyn af hele retshjælpsområdet.

Der er både tale om et eftersyn af retshjælpskontorerne, advokaternes retshjælp, fri proces og området for retshjælpsforsikringer, der skal tjekkes og forbedres.

- Foreløbigt kigger vi på det i retsudvalget, og der bliver en høring i foråret, lyder det.

Høringen skal afføde råd fra eksperter til, hvordan området konkret kan forbedres, så flere danskere kan få hjælp til juridiske tvister.

- I dag er det sådan, at alt for mange mennesker har ret - men ikke kan få deres ret, fordi der ikke er råd til juridisk bistand, siger Preben Hang Henriksen. Han understreger, at "noget skal der gøres".