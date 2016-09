Artiklen: Venstre: For tidligt at opgive blå 2025-aftale

DF-formand tvivler derimod på, at det kan lykkes at samle de borgerlige partier. Han tror, at der kommer valg.

Faktisk ser det så vanskeligt ud, mener DF-formanden, at danskerne formentlig bør indstille sig på at skulle til stemmeurnerne igen.

Men der er DF en postgang for tidligt ude, mener regeringspartiet Venstre.

- Det er lidt præmaturt at opgive forhandlingerne, allerede inden de er kommet i gang. Det kan der være taktiske årsager til. Men lad os nu komme ind i forhandlingslokalet og komme i gang, siger politisk ordfører, Jakob Ellemann-Jensen (V).

- Selvfølgelig ser det vanskeligt ud. Men det ser ikke umuligt ud. Lad os se på muligheder frem for begrænsninger. Vi er i den blå side af salen blevet enige om mange ting i det forgangne år, og det tror jeg sådan set også, at vi bliver her.

Kristian Thulesen Dahl har mere tiltro til, at Folketingets tre store partier - Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne - kan blive enige om en økonomisk aftale.

- Hvis man anerkender, at det bliver svært at tro på en blå forbrødring, så appellerer jeg til, at vi skal se, om Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Venstre kan lave nogle ting i fællesskab, siger Thulesen Dahl.

Venstre afviser ikke en aftale med Socialdemokraterne, siger Jakob Ellemann-Jensen. Regeringen ønsker en så bred aftale som muligt, forsikrer han.

- Men hvis man går efter denne alliance med Socialdemokraterne, vil jeg bare minde dem om, hvordan S agerede på et område, der betyder meget for DF, nemlig udlændinge, mens de sad i regering. Det var noget med 45 lempelser, siger Ellemann-Jensen.

Hos Socialdemokraterne tager politisk ordfører, Nicolai Wammen, imod den fremstrakte hånd fra regeringens største støtteparti:

- Det er meget positivt, at Kristian Thulesen Dahl gør det klart, at han ikke ser en blå aftale om en 2025-plan, og at han opfordrer Lars Løkke Rasmussen til et samarbejde, hvor Socialdemokraterne, Venstre og Dansk Folkeparti er grundstammen, siger han.