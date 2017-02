Venstres politiske ordfører, Jakob Ellemann-Jensen, er ikke bekymret over, at Dansk Folkepartis formand stiller krav til trekløverregeringen i et interview med Ritzaus Bureau.

Venstre: DF's formand peger på Lars Løkke

- Jeg lytter til, hvad Kristian Thulesen Dahl siger her: Han siger, at han peger på Lars Løkke Rasmussen (som statsminister, red.).

Søndag slår Thulesen Dahl endegyldigt fast, at Dansk Folkeparti ved næste valg peger på Lars Løkke Rasmussen. Samarbejdet med Socialdemokratiet er stadig for nyt til, at DF kan gå i regering med Mette Frederiksen (S).

I interviewet kræver Kristian Thulesen Dahl mindre fri bevægelighed i EU, en strammere udlændingepolitik, mere grænsekontrol og flere penge til velfærdssamfundet, hvis regeringen vil samarbejde med DF.

Jakob Ellemann-Jensen påpeger, at Venstre og Dansk Folkeparti deler holdninger på flere områder.

- Vi har jo også en meget stærk ambition om at bevare det danske velfærdssamfund. Derfor ønsker vi også at sikre det for næste generation, siger Venstres politiske ordfører.

- Vi fører en meget stram udlændingepolitik for at rydde op efter den S-ledede regering. Vi har en midlertidig grænsekontrol. Det har vi en lille uenighed om. Så arbejder vi også for, at den frie bevægelighed i EU ikke misbruges til velfærdsydelser.

Spørgsmål: - Men Venstre kan vel ikke gå hele vejen med DF?

- DF ønsker en permanent grænsekontrol. Det ønsker vi ikke, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Han lægger ikke så meget i DF's nylige samarbejde med S.

- Om der er sket noget nyt? Det ved jeg ikke. Partier har før og også i den nyere tid flirtet lidt til højre og venstre. Det har vi set med SF og Dansk Folkeparti og med andre konstellationer, siger Jakob Ellemann-Jensen

Kristian Thulesen Dahl talte forleden om regering med Socialdemokratiet. Det skete i Fagbladet 3F's interview med forbundsformand Per Christensen, ham og Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen.

Senest har DF kritiseret Liberal Alliances ældreminister, Thyra Frank, og transportminister, Ole Birk Olesen, for ikke at respektere Folketinget.