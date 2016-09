Venstre: Bander bliver ikke mere fromme af fri hash

Radikale vil have staten til at drive hashhandel. Men store partier vil ikke lægge stemmer til et flertal.

Det sker efter De Radikales udmelding, om at de nu går med i holdet af partier, der ønsker, at staten giver sig i kast med hashhandel.

Partiet Alternativet håber på et snarligt politisk flertal for legalisering af hash.

De afgørende stemmer for et flertal kommer man dog til at kigge længe efter. For både i Venstre, hos Dansk Folkeparti og hos Socialdemokraterne fastholder man en nultolerance over for hashen.

- Vi holder os til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og der er slet ingen slinger i valsen. Hash er farligt, det er en glidebane, og det er vanedannende.

- Og derfor er Venstres holdning den, som den altid har været, nemlig at det ikke skal legaliseres, siger Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen.

Selv om blandt andre den tidligere chefpolitiinspektør Per Larsen i København og senioranklager Anne Birgitte Stürup fra Statsadvokaten i København i juni argumenterede for en legalisering, tror Preben Bang Henriksen heller ikke, at en legalisering kan mindske kriminaliteten.

- Jeg tror ikke, at det vil afhjælpe noget kriminalitet. I Holland har man akkurat lige så meget bandeaktivitet, selv om hashen er legaliseret. Hells Angel er ikke gået konkurs i Holland, og jeg tror, at banderne vil fortsætte i bedste velgående, siger retsordføreren.

Socialdemokraterne ønsker ikke at udtale sig om legalisering af hash lørdag, men henholder sig til tidligere udtalelser om, at man ikke går ind for en legalisering af hash.

En udmelding partiet fastholder, til trods for at partimedlemmet Frank Jensen, der også er overborgmester i København, har foreslået en såkaldt københavnermodel, hvor man laver forsøg med kontrolleret legalisering af hash.

Hos Dansk Folkeparti ønsker retsordfører, Peter Kofod Poulsen, at intensivere jagten på de kriminelle bander frem for at legalisere hash, siger han til DR.