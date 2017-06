Venner til meningitissmittet har fået forebyggende pille

Det oplyser overlæge Troels Frølund Thomsen fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Lejrvennerne til den 19-årige mand fra Roskilde Festival, der torsdag blev indlagt for smitsom meningitis, har alle modtaget forebyggende behandling.

Manden blev indlagt på et sygehus på Sjælland, fordi han har fået den meget sjældne meningokoksygdom. Sygdommen går også under betegnelsen smitsom meningitis.

- De var syv i deres lejr, så de seks andre har fået en antibiotikapille. Hvis de skulle have fået bakterien i kroppen, vil pillen slå bakterien ihjel, siger Troels Frølund Thomsen.

Han fortæller, at man sagtens kan have bakterien uden at være syg.

Efter indlæggelsen af den 19-årige mand oprettede Region Sjælland en telefonhotline. Omkring klokken 12 fredag har 52 henvendt sig.

To personer blev efterfølgende indlagt til observation. Det viste sig dog, at der ikke var tale om meningitis.

Troels Frølund Thomsen understreger, at risikoen for at blive smittet af den farlige sygdom er meget lav. Alligevel skal både gæster på Roskilde Festival og andre være opmærksomme på symptomer.

Symptomerne er hurtigt indsættende høj feber, muskelsmerter, påvirket almentilstand og stivhed i nakken og ryggen.

- Da det er en festival, gør det os lidt nervøse, at mange nok vågner om morgenen og føler de ting, men forveksler det med tømmermænd. Men forskellen er den høje feber og generelle influenzasymptomer, siger han.

Region Sjællands hotline har nummeret 57 68 42 52.

Der er 130.000 mennesker i området ved Roskilde Festival.

- Vi følger anbefalingerne fra Styrelsen for Patientsikkerhed og Region Sjælland i forhold til at informere om risikoen, som er lille, skrev talskvinde Christina Bilde fra Roskilde Festival torsdag i en mail.