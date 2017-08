Ven af raketbygger: Savnet ubåd kan ikke sende signal

Hvis ubåden befinder sig på bunden af havet, har den ikke mulighed for at udsende et nødsignal for at vise sin position.

Fredag formiddag er en større eftersøgning i gang for at finde ubåden UC3 Nautilus, som blev meldt savnet natten til fredag.

Sådan fortæller Christoffer Meyer, som selv har været med til at bygge ubåden, og som er en god ven af ubådens ejer og designer, raketbyggeren Peter Madsen.

- Der er en radio om bord, men ubåden skal være tæt på overfladen, for at den virker. Er den neddykket bare få meter, så kan vi ikke få kontakt med hende.

- I den her situation, hvor forfærdeligt det end må være, så må de to mennesker bare væbne sig med tålmodighed og vente på, at de bliver fundet.

Han forklarer, at det er muligt for to personer at overleve mindst 24 timer i ubåden, før luften bliver usund. Ud over Peter Madsen er en journalist om bord.