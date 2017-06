Veloplagte rocklegender får ros trods elendig lyd i Parken

Sådan lyder vurderingen blandt flere af landets musikanmeldere.

Hårdest er kritikken fra Ekstra Bladets anmelder Thomas Treo, der fælder en hård dom over lyden i Parken.

- Genopstandne Guns N' Roses har igen fået appetit på destruktion. Og det havde Parken desværre også, så verdensstjernerne fra Los Angeles blev seneste prominente offer for nationalstadionets udskældte rædselsakustik, lyder det blandt andet.

Anmelderen fremhæver ellers den efterhånden 55-årige forsanger Axl Rose, hvis karakteristiske "rundsav af en stemme" stadig er intakt.

Ekstra Bladet kvitterer med to stjerner.

BT's anmelder havde en bedre aften i Parken. Han belønner bandets første stadionkoncert i Danmark siden 1993 med fire stjerner.

Det skyldes ikke mindst guitaristen Slash, der var med til at markere et band, "der en gang for alle var kommet for at tømme banken og understrege sin betydning i hardrockens historie".

Men Parkens dårlige lyd ødelagde alligevel til dels oplevelsen for BT's anmelder.

- Intentionerne var noble. Modsat lyden i den omstridte nationalarena. McKagans bas var næsten uhørlig og slet ikke i sync eller swing med trommeslageren. Axl Roses ellers vidtfavnende vokal lød som, når naboen leger med sin skærebrænder i sit bilvrag.