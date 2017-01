I et vekselkontor i København vekslede en far og søn 223 millioner kroner hvide. Det har nu kostet firmaet en rekordstor bøde på 111 millioner kroner, mens far og søn skal seks år i fængsel.

Vekselkontor får bøde på 111 millioner kroner for hvidvask

Dermed fik de ikke noget ud af at anke dommen fra Københavns Byret. Her lød bøden "kun" på 92 millioner kroner, mens fængselsstraffene var de samme.

Uni Travel & Exchange havde til huse på Nørrebrogade i København. Her dukkede en lind strøm af kunder op for at veksle millioner af kroner til euro.

Når de særlige kunder kom ned i kælderen, sørgede faren, 67-årige Jamal Al-Din Alrudayni, for, at sporene blev slettet. Han dækkede overvågningskameraet til, så kunderne ikke blev fotograferet.

Såvel faren som sønnen, 34-årige Ali Alrudayni, blev som nævnt idømt seks års fængsel, hvilket er den maksimale straf for groft hæleri.

Politiets interesse for Uni Travel blev vakt, da de opdagede, at flere mænd involveret i den organiserede hashhandel på Christiania jævnligt valfartede til butikken på Nørrebrogade.

Østre Landsret vurderer, at der i vekselkontoret blev vasket i alt 223 millioner kroner hvide.

Anklageren i sagen, Karina Ankergren fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet - i daglig tale Bagmandspolitiet - kalder dommen hård og særligt vigtig.

- Det er enorme beløb, som den her sag handler om, og de to mænd har efter rettens vurdering ikke været i tvivl om, at pengene kunne stamme fra kriminalitet, siger hun i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Den her dom cementerer over for alle i vekselbranchen, at hammeren falder, hvis man bryder den tillid, som hvidvasksystemet bygger på.