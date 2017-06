Vejvrede kan være motiv til muligt skyderi og biljagt

Fire personer er blevet anholdt, efter et færdselsuheld og et muligt skyderi i Nørresundby fredag eftermiddag.

Tidligere fredag fortalte politiet, at en person tilsyneladende steg ud af sin bil på Hjørringvej for at beskyde to personer fra en anden bil. Ingen af skuddene ramte, og de to personer satte sig ind i deres bil og flygtede fra stedet.

Herefter følger en biljagt gennem Nørresundby, der ender med, at den skydende person påkører de to i krydset mellem Østerbrogade og Sankt Peders Gade.

- Vi får en anmeldelse 16.57 om, at to personer er blevet beskudt på Hjørringvej ude i Nørresundby, fortalte vagtchef Henrik Beck tidligt fredag aften.

- Efterfølgende flygter de fra stedet. Personen, der angiveligt har skudt, kører efter i sin bil. Det ender med et færdselsuheld, hvor han bevidst påkører dem i krydset Østerbrogade og Sankt Peders Gade.

Efter færdselsuheldet forlader parterne stedet. Alligevel får politiet hurtigt fat i de to personer, der ifølge anmeldelsen er blevet beskudt. De er blandt de fire anholdte.

Selv om skuddene er faldet i nærheden af Hells Angels klubhus i byen, tyder det ikke på, at skyderiet på nogen måde skulle have relation til rockerne.

- Den mulige skudafgivelse og færdselsuheldet kan være relateret til en chikanekørsel kort forinden, skriver politiet i sin pressemeddelelse.

Det er fredag aften ikke afgjort om en eller flere af de anholdte skal fremstilles i grundlovsforhør lørdag.