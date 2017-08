Vejret byder på cocktail af sommer og koldfront denne uge

De flotte dage vil dog formentlig får en brat opbremsning, når en koldfront rammer midt på ugen, samtidig med at sommeren går på hæld, og august bliver til september.

Efter en weekend hvor solen viste sine stråler flere steder i landet, så kan vi glæde os til endnu et par flotte sommerdage den kommende uge.

Mandag vil det meste af landet vågne op til en tåget morgen, hvor sigtbarheden er lav, og trafikanter derfor bedes om at være ekstra opmærksomme i trafikken.

I løbet af mandagen vil det dog klare op, og solens stråler vil varme landet op til 20 grader på en dag, hvor vinden vil holde sig i ro.

Tirsdag bliver ugens flotteste dag, hvor man lokalt vil kunne opleve, at solcremen skal findes frem og de sidste is fra fryseren skal spises, når temperaturerne kan snige sig op på 25 grader.

- Der kan blive tale om en sommerdag med 25 grader, men hvis man bor ved en sydvendt kyst, vil man kunne mærke, at sommeren har været til den kølige side, fordi vandtemperaturen gør, at det er kold luft, der vil blæse ind over kysten, fortæller Jesper Eriksen, der er meteorolog ved DMI.

Hvis man hungrer efter sol, så bliver den sidste del af denne vejrudsigt en noget blandet fornøjelse. Natten til onsdag er der en koldfront på vej mod Danmark, og koldfronten kan ramme hele natten med nedbør onsdag og dagene herefter.

- Onsdag er svær at spå om forbi. En koldfront kommer, og vejret er her ret usikkert at sige så meget om. Koldfronten kommer hele vejen fra Finland og vil gå helt ned til Frankrig, siger Jesper Eriksen.

Det sted i Danmark, hvor der med størst sandsynlig er mulighed for en sommerdag onsdag, er på Bornholm

- Bornholm bliver muligvis inde i varmen. Men om fronten går i stå over Jylland, Fyn og Sjælland er for tidligt at spå om, siger Jesper Eriksen.

Torsdag bevæger koldfronten formentlig sig mod øst, og her vil Bornholm formentlig blive ramt.