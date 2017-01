Vejles borgmester, Arne Sigtenbjerggaard (V) mener, at byen vil kunne slå dørene op for en ny politiskole om et år. Arkivfoto.

Vejle: Politiskole hos os kan åbne om et år

Vejle ligger godt til i forhold til at huse ny politiskole, mener borgmester, efter at Herning er droppet.

Med Herning ude af spillet om en ny politiskole ligger Vejle særdeles lunt i svinget til at blive hjemsted for det nye vestdanske uddannelsessted.

- Nu håber jeg ikke, at jeg har været så meget fremme, at man vil sige, at det så i hvert fald ikke skal være Vejle, siger han til Ritzau.

I den rapport fra Rigspolitiet, som skal danne grundlag for beslutningen om placering af en ny skole, ligger Vejle som nummer et. Det skyldes blandt andet byens geografiske placering.

Til gengæld trækker det ned, at de bygninger, Vejle har budt ind med, efter Rigspolitiets vurdering vil tage relativt lang tid at bygge om.

Men der tager rapporten fejl, mener Sigtenbjerggaard. Allerede 1. januar næste år kan skolen være klar til at tage imod de første elever, mener han.

- Vi har igen og igen og igen fortalt, at det ikke er rigtigt, at det skal tage så lang tid, siger borgmesteren.

- Man kan gå i gang med at bygge i morgen, lover han med henvisning til, at det er kommunen selv, der er planmyndighed.

- Jeg er ikke i tvivl om, at man kan sætte de første elever på skolebænken deroppe 1. januar 2018.

- Det har været undervisningslokaler før. Så ved jeg godt, at de skal bruge halkapacitet til styrketræning og skydetræning, men det har vi jo mulighed for at have andre steder, indtil man bliver færdig med at bygge, siger han.

Det er mere end et år siden, at et flertal i Folketinget besluttede, at der skal bygges en politiskole i det vestlige Danmark. Men hvor den skal opføres, er altså endnu ikke afgjort.

Regeringen har hidtil stået fast på, at skolen skal have til huse i nybyggeri. I torsdags opgav den kravet om, at en ny skole skal ligge i Herning.

Og nu har justitsminister Søren Pape Poulsen (K) også bøjet sig for kravet fra S og DF om, at den skal huses i eksisterende bygninger.